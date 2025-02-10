聖暉、朋億和銳澤1月營收創同期新高

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（中央社記者張建中新竹10日電）聖暉、朋億及銳澤2025年1月營收同步較2024年12月下滑，不過皆創下歷年同期新高。

聖暉自結1月營收新台幣26.42億元，月減28.13%，年增30.57%。聖暉表示，無塵室機電整合工程穩步施作，為推升1月營收創下同期新高主要動能。

聖暉指出，目前多元產業客戶專案工程訂單保持良好水位及高訂單能見度，未來隨著新一輪新廠擴建需求顯現，有機會增添急單需求，挹注營運成長動能。

朋億自結1月營收9.11億元，月減23.73%，年增6.25%。朋億表示，1月適逢農曆年假期，工作天數減少，不過台灣和中國半導體客戶保持良好需求，帶動高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統訂單認列。

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銳澤自結1月營收1.61億元，月減31.79%，年增7.26%。銳澤指出，氣體二次配拆移機服務訂單認列保持暢旺，帶動1月營收創下同期新高。

銳澤表示，第1季營運展望審慎樂觀，預期半導體客戶二次配拆移機業務可望保持良好需求，並積極拓展日本、新加坡業務版圖。（編輯：張均懋）1140210

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