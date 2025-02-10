加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
財政部上修113年總稅收 超出預算數5283億元創新高
首頁 / 證券

聖暉、朋億和銳澤1月營收創同期新高

2025/2/10 19:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹10日電）聖暉、朋億及銳澤2025年1月營收同步較2024年12月下滑，不過皆創下歷年同期新高。

聖暉自結1月營收新台幣26.42億元，月減28.13%，年增30.57%。聖暉表示，無塵室機電整合工程穩步施作，為推升1月營收創下同期新高主要動能。

聖暉指出，目前多元產業客戶專案工程訂單保持良好水位及高訂單能見度，未來隨著新一輪新廠擴建需求顯現，有機會增添急單需求，挹注營運成長動能。

朋億自結1月營收9.11億元，月減23.73%，年增6.25%。朋億表示，1月適逢農曆年假期，工作天數減少，不過台灣和中國半導體客戶保持良好需求，帶動高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統訂單認列。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

銳澤自結1月營收1.61億元，月減31.79%，年增7.26%。銳澤指出，氣體二次配拆移機服務訂單認列保持暢旺，帶動1月營收創下同期新高。

銳澤表示，第1季營運展望審慎樂觀，預期半導體客戶二次配拆移機業務可望保持良好需求，並積極拓展日本、新加坡業務版圖。（編輯：張均懋）1140210

銳澤
朋億聖暉去年營收創新高 銳澤攀次高
聖暉
聯發科填息率逾5成 聖暉完成填息
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

107
更多編輯台推薦新聞：