遠傳清45萬戶閒置門號 降低不當詐騙風險

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（中央社記者江明晏台北10日電）為活化門號珍稀資源，同時避免遭詐騙人士不當利用，遠傳電信表示，1月清查減少遠傳和亞太共同在外流通門號數，約45萬戶，但對實際營收並無影響；截至1月，遠傳月租型客戶數為678.3萬戶，總用戶數為857.5萬戶。

遠傳表示，1月月租型客戶數穩健成長至678.3萬戶，自遠亞合併啟動至今已滿一年，遠傳透過網路整併、IT系統和客戶歷史資料整合，得以透徹檢視原亞太門號，尤其在預付卡門號使用與管理情形，同時降低遭不當利用詐騙風險，目前遠亞總用戶數已調整為857.5萬戶。

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遠傳說明，由於預付卡用戶大部分為外籍人士與觀光客，對久未使用的門號，遠傳已終止其服務並回收門號；此外，原亞太用戶持有多門號者，在升級轉換為使用遠傳網路後，對閒置多餘門號，遠傳同樣進行回收處理。

整體而言，遠傳表示，1月清查減少遠傳、亞太共同在外流通門號數量約45萬門，但對實際營收並無任何影響，並強調門號是珍稀資源，回收之後，仍可釋出重覆利用。（編輯：翟思嘉）1140210