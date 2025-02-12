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避險買盤驅動金價創高 台銀黃金存摺牌價今年漲1成

2025/2/12 12:33（2/12 12:41 更新）
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（中央社記者張璦台北12日電）美國總統川普的關稅政策持續發酵，避險資金湧入金市，帶動國際金價11日上漲至每盎司2942美元新高。此外，檢視台銀黃金存摺牌價今年以來走勢，1月2日至2月11日止，1公克賣出價格由新台幣2801元漲至3095元，漲幅飆破1成。

2024年國際金價大漲約27%，今年初漲勢延續。台灣銀行貴金屬部指出，雪梨金市11日以每盎司2907.33美元開市，在川普（Donald Trump）關稅政策發酵，加上外媒報導，中國首度允許保險公司購買黃金，預期有望釋放數十億美元進入金市，驅動國際金價上漲至2942.70美元的歷史新高，後引發高檔獲利了結賣壓。

台銀貴金屬部表示，歐美時段金市獲利了結賣壓持續湧現，金價再度拉回至2906美元，雖然歐盟發表聲明表示，對於美國進口鋼鋁產品徵收25%關稅將提出反制措施，帶動金價反彈至2915美元，但美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）赴參議院發表證詞前，買盤退場觀望，金價一路拉回至2881.36美元。

台銀貴金屬部指出，隨著鮑爾於參議院表示，目前美國經濟強勁，勞動市場穩健，暫時不急於降息，金價賣壓再度湧現，最後報價為2898.34美元。

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進一步觀察台銀黃金存摺牌價今年以來走勢，賣出價格由1月2日的1公克新台幣2801元，至2月11日止已上漲到1公克新台幣3095元，漲幅約10.49%。

此外，台銀貴金屬部引述世界黃金協會（WGC）報告指出，儘管近期市場普遍關注川普關稅政策，不過德國即將進行大選，未來政府將推出更多刺激經濟措施，有機會推高德國長期國債殖利率，並減少與美國國債間的利差，進而促使歐元走強壓抑美元漲勢，加上日圓走弱的可能性較低，偏弱的美元將有助於進一步支撐金價漲勢。（編輯：潘羿菁）1140212

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