中華信評：美國關稅措施可望提升中鋼產品競爭力

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（中央社記者蘇思云台北12日電）中華信評今天表示，中鋼之前出口到美國的鋼鐵已被課徵25%關稅，美國近期宣布對所有進口鋼鐵與鋁產品都加徵25%的關稅，提高中鋼跟其他之前受惠較低稅率的亞洲競爭對手可平起平坐可能性，中鋼在美國市場的競爭力可望因而增強。

中華信評今天發布評等快訊指出，由於美國本土鋼鐵供應量不足，美國鋼鐵產品的進口量未來幾季將大致維持不變。

中華信評認為，中鋼之前出口到美國的鋼鐵已被課徵25%關稅，美國近期宣布對所有進口鋼鐵與鋁產品都加徵25%的關稅，提高中鋼跟其他之前受惠較低稅率的亞洲競爭對手可平起平坐可能性。

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中華信評表示，美國進口鋼價在所有外國鋼鐵供應商之間將可互相比較，這可為中鋼跟他的下游客戶提供機會，有望透過服務、產品或銷售策略來提升鋼鐵銷量。

不過，中華信評分析，美國政策轉變衍生的相關風險以及其他不確定因素仍很高，公布後的關稅措施仍有許多細節尚待釐清，如果美國政府想在台灣鋼鐵產品已被課徵25%關稅的基礎上，另外加徵25%關稅，則中鋼與競爭對手間將持續存在關稅差距。（編輯：林淑媛）1140212