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印尼版「淡馬錫」2/24成立 管理逾9000億美元資產

2025/2/14 19:59
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（中央社記者李宗憲雅加達14日專電）印尼總統普拉伯沃表示，印尼國有投資機構、國家主權基金「達南塔拉」24日正式成立，初步預估，該機構將管理逾9000億美元的資產，並將投資再生能源、先進製造業和下游產業等領域。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）13日宣布，整合管理國家企業的「達南塔拉」（Danantara）24日將正式成立，並指出，投資計畫可為印尼實現經濟成長率達到8%的目標做出貢獻。

普拉伯沃透露，「達南塔拉」起初的資金將達200億美元。他有信心地說：「我認為這將是改變的一步。我們計劃啟動約15到20個價值數十億美元的計畫，這將為我們國家創造顯著的附加價值。」

他補充，「達南塔拉」將把印尼的自然資源和資產，投資於可再生能源、先進製造業、下游產業和食品生產等具可持續性和影響力的領域。

印尼國會2月4日修法後，「達南塔拉」獲准成立，印尼國營事業部長索赫（Erick Thohir）表示，該機構將整合管理國營企業，以協助政府實現經濟成長率達到8%的目標。

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雅加達環球報（Jakarta Globe）曾報導，「達南塔拉」管理的機構包括銀行、電力、石油、電信及礦業等7間大型國營企業，目前由國營事業部長索赫負責管理。

印尼學者指出，「達南塔拉」的營運方式會類似新加坡的淡馬錫，透過管理國有企業資產，以獲得大量資金，但未來該機構可能面臨一些挑戰，如整合國營企業的速度及管理機制等。（編輯：高照芬）1140214

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