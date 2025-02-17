加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立委爆新北地院廁所遭偷拍長達1年 涉案佐理員考績丁等已離職
首頁 / 產經

俄烏戰爭落幕有望 長榮航：航空將受惠和平商機

2025/2/17 16:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北17日電）長榮航空總經理孫嘉明今天表示，俄烏戰爭若結束，和平商機對各產業雨露均霑，航空業可直接受惠，戰後對俄羅斯制裁若取消，航路可飛越西伯利亞，將能節省油耗，成本減少，載客率也增加。

長榮航空今天在長榮航太第4號飛機修護廠舉辦「第4代豪華經濟艙發表會」，長榮航空總經理孫嘉明會後針對今年展望受訪。

俄烏戰爭結束露曙光，孫嘉明表示，戰爭落幕後，對俄羅斯制裁取消，所有航路都可以飛越西伯利亞，將能節省油耗，恢復正常就可全酬載，簡單來說就是「收入增加，成本減少」，戰後和平商機是各產業雨露均霑，國際運輸航空產業等是直接受惠。

孫嘉明進一步說，俄烏戰爭前，歐洲飛航台灣約13個小時，戰爭爆發後航線調整，整個航程要花費約15個多小時，預期停火後，航程時間就可以節省17%至18%，若航程恢復到戰前，載客數也會增加。

另外，長榮航將與波蘭航空共掛班號，孫嘉明預期，戰後烏克蘭也將有較多的商務客，有助提升載客率。

美國總統川普上任後祭出新一波關稅政策，對貨運產業連帶影響，孫嘉明表示，貿易量還是成長，物流還是有需求，只是轉移到不同市場，過去這幾年從中國大陸轉到東南亞，預估量能還是會成長，至於對等關稅應該不會馬上發生，轉移生產線不是「今天講、明天轉」，轉移的成本會造成美國通膨。

川普上任後一度取消中國包裹「小額豁免」條款，衝擊Temu和Shein等廉價中國電商；7日又簽行政命令踩煞車，讓小額包裹繼續享有關稅豁免，直到美國建立全面系統處理相關稅務為止。

孫嘉明表示，川普對中國小額包裹取消享有關稅豁免，預估要等到相關系統有辦法處理才能實施，什麼時間點還不知道，但認為即使加稅，因為產品本身價格低廉，市場需求應還是存在。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他表示，政策宣布的那一、兩天確實有些香港包機取消，但後續看起來電商貨量又慢慢恢復，目前一公斤空運價格大約是8、9美元，折合新台幣約261元至294元，因為去年4月有增添一架貨機，今年貨量都會成長，至於價格是否會繼續走高，還要看市場供需。

他進一步說，目前還要看川普的下一個動作，美國貿易逆差3大國分別為中國、墨西哥、越南，市場擔憂川普接下來會把關稅之箭瞄準越南，由於目前許多供應鏈已南移，是後續需要觀察的部分。（編輯：張均懋）1140217

#川普
#長榮航太
#俄烏戰爭
#烏克蘭
#越南
#長榮航空
#孫嘉明
#Temu
孫嘉明
長榮航：推第4代豪華經濟艙 客運需求仍強價穩長榮入選全球10大安全航空 台灣唯一進榜
川普
盧比歐：美俄終結俄烏戰爭會談會納入烏克蘭與歐洲馬斯克政府效率部團隊 將拜訪聯邦航空總署管制中心
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：