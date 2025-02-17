俄烏戰爭落幕有望 長榮航：航空將受惠和平商機

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（中央社記者江明晏台北17日電）長榮航空總經理孫嘉明今天表示，俄烏戰爭若結束，和平商機對各產業雨露均霑，航空業可直接受惠，戰後對俄羅斯制裁若取消，航路可飛越西伯利亞，將能節省油耗，成本減少，載客率也增加。

長榮航空今天在長榮航太第4號飛機修護廠舉辦「第4代豪華經濟艙發表會」，長榮航空總經理孫嘉明會後針對今年展望受訪。

俄烏戰爭結束露曙光，孫嘉明表示，戰爭落幕後，對俄羅斯制裁取消，所有航路都可以飛越西伯利亞，將能節省油耗，恢復正常就可全酬載，簡單來說就是「收入增加，成本減少」，戰後和平商機是各產業雨露均霑，國際運輸航空產業等是直接受惠。

孫嘉明進一步說，俄烏戰爭前，歐洲飛航台灣約13個小時，戰爭爆發後航線調整，整個航程要花費約15個多小時，預期停火後，航程時間就可以節省17%至18%，若航程恢復到戰前，載客數也會增加。

另外，長榮航將與波蘭航空共掛班號，孫嘉明預期，戰後烏克蘭也將有較多的商務客，有助提升載客率。

美國總統川普上任後祭出新一波關稅政策，對貨運產業連帶影響，孫嘉明表示，貿易量還是成長，物流還是有需求，只是轉移到不同市場，過去這幾年從中國大陸轉到東南亞，預估量能還是會成長，至於對等關稅應該不會馬上發生，轉移生產線不是「今天講、明天轉」，轉移的成本會造成美國通膨。

川普上任後一度取消中國包裹「小額豁免」條款，衝擊Temu和Shein等廉價中國電商；7日又簽行政命令踩煞車，讓小額包裹繼續享有關稅豁免，直到美國建立全面系統處理相關稅務為止。

孫嘉明表示，川普對中國小額包裹取消享有關稅豁免，預估要等到相關系統有辦法處理才能實施，什麼時間點還不知道，但認為即使加稅，因為產品本身價格低廉，市場需求應還是存在。

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他表示，政策宣布的那一、兩天確實有些香港包機取消，但後續看起來電商貨量又慢慢恢復，目前一公斤空運價格大約是8、9美元，折合新台幣約261元至294元，因為去年4月有增添一架貨機，今年貨量都會成長，至於價格是否會繼續走高，還要看市場供需。

他進一步說，目前還要看川普的下一個動作，美國貿易逆差3大國分別為中國、墨西哥、越南，市場擔憂川普接下來會把關稅之箭瞄準越南，由於目前許多供應鏈已南移，是後續需要觀察的部分。（編輯：張均懋）1140217