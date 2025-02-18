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中光電：2024年每股賺2.1元 越南廠不排除擴2期產能

2025/2/18 16:24
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（中央社記者潘智義台北18日電）面板背光模組廠中光電今天公布2024年歸屬母公司股東淨利新台幣8.2億元，較2023年減少41%，2024年每股盈餘2.1元；總經理林惠姿表示，雖然越南廠生產時程遞延，但今年第1季產能滿載，若有需求不排除擴充第2期產能。

中光電今天舉行線上法人說明會，林惠姿指出，今年第1季偏向保守，除影像產品第1季本屬淡季，主因還是地緣政治影響，客戶評估美國對中國加徵關稅，猶豫到底該提前出貨，還是延到敲定新產地再出貨。

林惠姿說明，擴增實境（AR）眼鏡產品今年出貨量不大，最多幾萬台，為美系客戶，預期明年才會放量。

無人機部分，中光電指出，第1批監偵型無人機已於去年出貨，其他機型今年也陸續出貨。

針對2025年第1季營運，林惠姿表示，受到傳統淡季與工作天數減少等因素影響，節能產品第1季整體出貨量預期將與去年第4季持平。

林惠姿說明，2025年整體營運可望受惠經濟回溫，關稅貿易戰發動將帶動電視、公用顯示器（PID）及筆電需求回穩及提前備貨效益，且液晶顯示器（Monitor）面板模組及液晶顯示器整機新訂單已在越南廠開始量產，並逐步放量，預期將有更多新客戶與新產品在越南廠量產。

同時，有機發光二極體（OLED）、筆電、平板電腦機種及設計代工（ODM）車載機種出貨量將隨市場成長趨勢逐步增加。

她預期，2025年節能產品的整體出貨量將成長1到2成，力拚人工智慧（AI）筆電與換機潮帶來的市場機會，以及車載智能整合應用顯示器的成長潛力。

中強光電公布2024年第4季合併營收新台幣98.87億元，受到淡季效應影響，較第3季減少7.5%，與2023年同期持平。2024年第4季合併毛利率為19%，較第3季的16.6%增加2.4個百分點，主因受惠於有利的匯差與產品組合。

中光電2024年第4季合併稅後淨利2.31億元，較第3季及2023年同期分別成長17%及4%，歸屬母公司股東淨利1.93億元，較第3季減少5%，較2023年同期減少26%，2024年第4季基本每股盈餘0.49元。

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中光電解釋，由於國際政經情勢持續動盪，全球景氣回升動能遲滯，加上通膨、利率上升及其他因素持續干擾消費性產品復甦，2024年全年合併營收396.69億元，較2023年微幅成長0.4%，合併毛利率為17.8%，較2023年減少2.1個百分點，主因受到產品組合變化不利影響。

中光電2024年歸屬母公司股東淨利8.2億元，較2023年減少41%，2024年全年基本每股盈餘2.1元，低於2023年全年基本每股盈餘3.56元。（編輯：張均懋）1140218

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