工研院前進歐洲無人機展 推應用軟體和零組件

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（中央社記者張建中新竹19日電）工研院參加在德國杜塞道夫舉辦的歐洲無人機系統展，展出無人機應用、軟體系統、關鍵模組零組件等3大領域技術。

工研院今天發布新聞稿，工研院院長劉文雄表示，全球無人機應用範圍持續擴大，為各國政府積極發展的重點領域，其中歐洲成長快速，預期將很快躍升為全球第2大無人機市場。

劉文雄指出，工研院首度參加參加杜塞道夫歐洲無人機系統展，攜手台灣卓越無人機海外商機聯盟，讓世界了解台灣具備完整的無人機研發能量，進一步協助國內企業爭取海外合作商機。

工研院表示，這次展出重點包括無人機應用、軟體系統、關鍵模組零組件3大領域技術。在應用領域，物流無人機提供偏遠地區高效物流解決方案，具備高效率馬達和模組化酬載設計，能確保長時間穩定運行、提高物流服務的效率，於日本神戶工業區完成貨物遞送作業示範。

在軟體系統領域，工研院展出AI無人機隊系統的多元應用，從智慧交通橋梁巡檢、遠洋漁業提升漁搜效率，以及智慧倉儲室內巡檢等。此外，工研院還展出5G圖傳模組，這技術已與仁寶電腦合作，將高畫質5G攝影機落地多元應用，如飛競賽事、賽事轉播、智慧工廠等。

在關鍵模組零組件領域，工研院展出專為中大型無人機設計的動力模組，以創新的馬達與槳葉設計，利用空氣冷卻進行高效散熱，並結合無感控制技術，可提升約10%的最大推力輸出，讓無人機從起飛、飛行到穩定降落更加順暢。

工研院還展出冗餘飛行控制器，透過2套飛控系統進行協同決策與故障備援，確保無人機在各種極端環境下依然能順利執行任務，提升系統的安全性與穩定性。此外，工研院展出針對小型化應用的微型飛控板，提供靈活的整合性解決方案。

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工研院開發的高能量鋰電池，可解決目前鋰電池無法同時滿足高能量密度及高功率密度的需求，有效提升1.5倍的續航里程。針對巡檢、物流等需挑戰載重與長航時等應用，工研院研發出氣冷式燃料電池，可於5公斤酬載下提供長達181分鐘的續航時間。

為進一步加深在無人機與自主系統領域的國際合作與技術交流，工研院這次亦拜會德國航太中心（DLR）及微電子電路與系統研究所（Fraunhofer-IMS）等重要企業與機構，促進台灣無人機技術交流與尋找產業合作契機，深化國際鏈結。（編輯：楊蘭軒）1140219