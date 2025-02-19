嘉義南靖產業園區擬填高35公分 解決地勢低漥問題

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉義縣水上鄉南靖產業園區因地勢低窪遇豪大雨易淹水，民進黨立委蔡易餘與相關單位今天會勘後確定將利用八掌溪疏濬土方增高園區35公分，預計去化約17萬方土方，一舉二得。

為達到八掌溪疏濬土方去化及園區土地墊高的雙贏效果，立委蔡易餘今天邀集經濟部政務次長何晉滄、園管局代理局長劉繼傳、水利署副署長黃宏莆於園區現場會勘。

蔡易餘接受媒體聯訪表示，南靖產業園區現有地勢與台1線路面高度相差約8公尺，透過媒合八掌溪疏濬土方，園區高程可望抬升至與台1線齊平。

蔡易餘強調，此次增高35公分將有助於土方去化約17萬方，數量雖不多，但在當前八掌溪疏濬作業中，土方的妥善去化為最急迫且重要的任務，他也將持續推動土方媒合作業，尋找適當去化地點。

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何晉滄指出，南靖園區開發過程中已完成環評土方平衡計算，並以原基地低層部分填補高層區域以抬升地勢。他強調，八掌溪疏濬土方量大，期望在不影響環評前提下，園區可成為疏濬土方的重要去化場所。

針對園區開發進度，何晉滄指出，目前第一期已吸引五家廠商預定進駐，並進行第二階段招商作業，而園區將採分期開發策略，第一區預計於今年底完成開發，第二區，因涉及遺址發現，需配合縣府進行監看開發，預計116年全面完工。（編輯：李淑華）1140219