加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美俄關係融冰 川普顛覆華府俄羅斯政策 掀地緣政治變局
首頁 / 產經

世紀民生：今年轉型關鍵 保健食品營收占比拚逾5成

2025/2/19 17:12（2/19 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世紀民生2023年起逐步將營運重點放在生技健康領域，董事長張祐銘19日表示，今年將迎來轉型關鍵時刻，下半年主力保健食品營收占比有望超過5成。中央社記者何秀玲攝 114年2月19日
世紀民生2023年起逐步將營運重點放在生技健康領域，董事長張祐銘19日表示，今年將迎來轉型關鍵時刻，下半年主力保健食品營收占比有望超過5成。中央社記者何秀玲攝 114年2月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北19日電）IC設計廠世紀民生2023年起逐步將營運重點放在生技健康領域，董事長張祐銘今天表示，今年將迎來轉型關鍵時刻，下半年主力保健食品營收占比有望超過5成，並推動健康管理與智能應用的結合，朝「AI智能大健康」生態系統願景邁進。

世紀民生今天舉辦媒體交流會。世紀民生2024年營收為新台幣6.44億元，年增659.4%，前3季營收為3.6億元，稅後純益為1.4億元，年增595.2%，每股純益為9.56元。另外，世紀民生2024年前3大營收比重，分別為保健食品銷售37.11%、服飾與廣告收入36.78%、建材與工程收入19.62%。

其中保健食品自2024年初營收占比11%，目前拉高至超過30%，張祐銘表示，主要是旗下保健食品品牌「朝和生醫」，已是推動保健食品業務發展的核心引擎，隨著不斷強化市場滲透率，推動業績穩健成長，今年下半年保健食品占比可望超過5成。

google news透過 Google News追蹤中央社

他進一步表示，未來將深化「AI智能大健康」生態系統，結合AI技術，優化生物數據分析，提升個人化健康管理的精準度，進而結合保健食品，積極布局AI健康管理。

此外，世紀民生近期持續拓展公司戰略版圖，跨足數位金融領域。張祐銘說，透過掌握華瀚保險經紀人股份有限公司過半董事席次，提升持股比例，布局數位金融市場，有望為2025年業績注入新一波成長動能。（編輯：林家嫻）1140219

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

41
更多編輯台推薦新聞：