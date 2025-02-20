台灣好市多4/1調薪 最高級數服務員月薪突破6.6萬

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（中央社記者曾智怡台北20日電）美式賣場好市多近日發出內部通知，台灣區將自4月1日起調薪，助理員最低時薪自新台幣243元調高至253元，月薪可達4萬3769元，其他級數時薪人員平均加薪約4%，其中最高級數服務員時薪來到384元，換算月薪突破6.6萬元。

睽違3年，台灣好市多再度調薪，今年4月1日起，助理員起薪每小時自243元調高至253元，約增3.7%，服務員起薪每小時自261元調高至271元，約增3.8%；其他級數時薪員工則依目前時薪獲得平均約4%的加薪幅度。

此外，2026年、2027年所有時薪人員皆可獲得平均2%加薪。

根據好市多內部資料，助理員（1級數）2025年4月1日起，起薪每小時253元，2026年4月起為276元、2027年4月起為282元；若以勞動部公布的每月平均工時173小時計算，2025年4月月薪可達4萬3769元、2026年4月起為4萬7748元、2027年4月起為4萬8786元。

好市多薪資有級數之分，若以最高的9級數來看，助理員2025年4月時薪可達358元、2026年365元、2027年372元；以每月工作173小時，2025年月薪可達6萬1934元、2026年6萬3145元、2027年6萬4356元。

至於服務員部分，1級數2025年4月起時薪為271元、月薪可達4萬6883元，2026年時薪276元、月薪可達4萬7748元，2027年282元、月薪可達4萬8786元；以最高9級數來看，未來3年時薪分別為384元、392元、400元，換算每月月薪6萬6432元、6萬7816元、6萬9200元。

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台灣好市多上次調薪為2022年4月1日，全員每小時起薪由213元調整至243元，漲幅達14%。

對於今年的徵才計畫，好市多表示，徵才通常會是在寒、暑假，農曆年前、中秋前夕2個時段，但主要還是依照各個賣場的人力需求調整，有意求職者可注意各個賣場櫃檯的公告，或是官方網站的資訊。好市多在全台擁有超過7000名員工，因福利待遇佳，離職率一直低於3%。（編輯：潘羿菁）1140220