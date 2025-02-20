台股收跌116點險守5日線 台積電腿軟重電股撐腰
2025/2/20 14:03（2/20 14:11 更新）
（中央社記者江明晏台北20日電）台股今天開低走低，終場下跌116.62點，收在23487.46點，接連跌破23600點、23500點整數關卡，但守住5日線約23483點，權值股台積電等疲軟，重電類股亞力、華城鎖漲停。
美股主要指數19日收盤小漲，標普再創新高。台股今天開低走低，低點下探23400點，跌約203點，隨後跌幅稍見收斂。
台股加權指數終場下跌116.62點，收23487.46點，成交值新台幣3815.48億元；電子股下跌0.75%、金融股小跌0.06%；代表中小型股票的櫃買指數小跌0.01%。
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觀察權值股，台積電終場下跌10元，收1080元，跌幅0.92%，聯發科下挫2.6%，鴻海跌0.55%。
受到美國總統川普力促美國製造，台積電設備概念股發威，弘塑強漲約4.5%，昇陽半導體收盤漲2.39%，美國資料中心的電力需求大增，電網升級需求，重電類股亞力、華城收盤鎖住漲停，士電逼近漲停。（編輯：楊蘭軒）1140220
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