銳澤擬配息5.5元 均華配發15元現金股利
2025/2/20 19:02
（中央社記者張建中新竹20日電）銳澤2024年稅後淨利新台幣2.37億元，略減2.86%，每股純益7.41元，董事會決議每股配發5.5元現金股利。均華2024年歸屬母公司淨利4.13億元，創下新高，每股純益14.62元，每股配發15元現金股利。
高科技廠房氣體供應系統解決方案商銳澤，受惠氣體主系統和二次配拆移機工程服務業務成長，2024年第4季營收攀高至6.33億元，創下單季新高，帶動2024年總營收回升至19.51億元。
受營業費用增加影響，銳澤2024年稅後淨利2.37億元，減少2.86%，每股純益7.41元。銳澤董事會決議每股配發5.5元現金股利，配發率74.22%。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
銳澤對2025年第1季營運展望審慎樂觀，預期半導體客戶二次配拆移機業務需求維持熱絡，亦密切掌握客戶新建計畫，並積極拓展日本、新加坡業務版圖，期望挹注營運動能。
半導體設備廠均華受惠先進封裝市場跳躍式成長，2024年營收和獲利同創新高，總營收24.42億元，賺進超過1個股本，歸屬母公司淨利4.13億元，每股純益14.62元。董事會決議每股配發15元現金股利，除息交易日為6月17日，現金股利預計7月10日發放。（編輯：林家嫻）1140220
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。