加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

銳澤擬配息5.5元 均華配發15元現金股利

2025/2/20 19:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹20日電）銳澤2024年稅後淨利新台幣2.37億元，略減2.86%，每股純益7.41元，董事會決議每股配發5.5元現金股利。均華2024年歸屬母公司淨利4.13億元，創下新高，每股純益14.62元，每股配發15元現金股利。

高科技廠房氣體供應系統解決方案商銳澤，受惠氣體主系統和二次配拆移機工程服務業務成長，2024年第4季營收攀高至6.33億元，創下單季新高，帶動2024年總營收回升至19.51億元。

受營業費用增加影響，銳澤2024年稅後淨利2.37億元，減少2.86%，每股純益7.41元。銳澤董事會決議每股配發5.5元現金股利，配發率74.22%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

銳澤對2025年第1季營運展望審慎樂觀，預期半導體客戶二次配拆移機業務需求維持熱絡，亦密切掌握客戶新建計畫，並積極拓展日本、新加坡業務版圖，期望挹注營運動能。

半導體設備廠均華受惠先進封裝市場跳躍式成長，2024年營收和獲利同創新高，總營收24.42億元，賺進超過1個股本，歸屬母公司淨利4.13億元，每股純益14.62元。董事會決議每股配發15元現金股利，除息交易日為6月17日，現金股利預計7月10日發放。（編輯：林家嫻）1140220

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：