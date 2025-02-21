台積電穩軍心推升電子股 台股盤中漲逾200點突破23700點

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（中央社記者吳家豪台北21日電）台股今天反彈開高，權值股台積電回神，推升電子股表現，重電能源族群續強，運動休閒類股獲買單敲進，加權指數盤中漲勢擴大至逾200點，突破23700點，最高達到23711點。

至10時53分左右，台股加權指數達到23709.97點，上漲222.51點，漲幅約0.94%，成交值新台幣2077.55億元；電子類股漲逾1%，金融類股漲0.35%。

電子權值股穩定軍心，晶圓代工廠台積電今天盤中最高1095元，上漲1.39%；聯發科開平震盪走揚，最高1520元，漲幅1.3%；世界盤中最高97.5元，強漲7%。

蘋果20日發表旗下最平價人工智慧（AI）手機iPhone 16e，供應鏈漲跌互見，鴻海開低走高翻紅，最高184元，漲逾1%；大立光翻黑挫逾1%，最低2720元。

AI產業快速成長，帶動全球資料中心的電力需求，對重電設備的需求也持續提升，今天重電類股獲買單急拉，亞力亮燈漲停達118.5元，華城上漲逾6%，士電漲逾5%，東元漲幅超過2%。

機器人題材加持，所羅門至10時後急拉衝上164元，大漲7.89%；羅昇上揚超過4%。

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生技股表現強勢，藥華藥先前受到商業仲裁利空影響，股價連3黑，今天反彈漲逾3%，最高達652元；大樹攻漲停177元，長聖一度觸漲停190.5元又打開。

世界棒球經典賽資格賽今天開打，市場看好運動熱潮商機，運動休閒類股獲買單敲進，製鞋廠鈺齊-KY衝上漲停152.5元，志強-KY大漲超過7%，豐泰漲幅超過4%。（編輯：楊蘭軒）1140221