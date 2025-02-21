雄獅：旅遊需求旺盛 今年團費只增不降

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（中央社記者江明晏台北21日電）雄獅旅行社總經理賴一青表示，今年旅遊需求持續熱絡，樂觀看待延續疫後旅遊紅利商機，其中日本、歐洲旅遊需求旺盛，「今年團費只會增加，不會下降」，整體增幅預估10%，東南亞漲幅較小。

國際旅遊在疫後爆發性成長，賴一青表示，航空公司也積極新增航點，雄獅旅遊預估，2025年旅遊需求持續熱絡，樂觀看待延續疫後旅遊紅利商機，其中日本、歐洲旅遊需求旺盛，其中歐洲訂單能見度已至7月，日本大阪萬國博覽會受惠航班增加，至少每月增加1萬個位置，量體大增。

賴一青表示，機票、飯店、車資成本趨勢還是上漲、新台幣走勢疲軟，「今年團費只會增加，不會下降」，但消費市場接受度提高，買氣還是會續強。

她表示，團費增加趨勢因地區而異，不過初估整體漲幅10%，整體而言，2025年的團費平均價格和疫情前比起來至少漲了3成。

歐洲區域方面，她表示，義大利團體旅遊價格預計約有1至2成漲幅，其餘線別漲幅有限。

她表示，獎勵旅遊及客製小包團也有成長趨勢、深度與主題旅遊夯，雄獅統計2023至2024年間，已為超過千家的企業客戶舉辦獎勵旅遊，最受歡迎的旅遊目的地為東南亞，如泰國、越南，其次是日本和歐洲。

另外，「客製迷你小團」需求日增，據雄獅觀察，組成多為家族親友、10人以下，去年服務人數較前年成長超過1成，今年可望成長逾2成。

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雄獅也觀察，旅客開始傾向前往二、三線城市或冷門國家，嘗試體驗深度旅遊，如北歐、東非、南非、中亞等地區，崛起速度最快，運動旅遊也是雄獅重點發展項目之一，如2024年富士山登山團人數逾1200人，今年可望成長3成。

因應旅遊需求爆發，雄獅表示，目前員工數為2500人，今年集團預計徵才300人，達到2800人的規模，受惠AI與科技導入，規模暫時不需要達到疫情前的水準。（編輯：潘羿菁）1140221