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外資上週買超314億元終止連2賣 回補權值雙雄

2025/2/24 15:57
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（中央社記者曾仁凱台北24日電）台股穩步墊高，上週大漲577.64點或2.49%，21日集中市場指數收在23730.25點，創下2024年7月以來的收盤指數新高。根據證交所統計，外資上週在集中市場買超新台幣314.26億元，終止先前連2週賣超。

個股部分，外資上週在集中市場買超最多的前3名上市公司為新光金，買超9萬3727張。接著是凱基金6萬3344張，緯創5萬698張。

比較值得注意的是，台股上週大漲，受惠外資上週回補權值雙雄，包括買超鴻海1萬8944張，台積電1萬777張，分居上週外資買超榜第10和第20位。

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上週外資賣超榜前3名上市公司則為華邦電，賣超6萬794張，以及華新2萬8761張，和第一金2萬4276張。

另統計今年初至2月21日止，外資在集中市場累積賣超金額為968.1億元，外資總持有股票市值為34兆2543億元，占全體上市股票市值的44.99%。（編輯：楊凱翔）1140224

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