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台股跌破5日線 外資賣超前4名皆是金融股

2025/2/24 18:17
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（中央社記者何秀玲台北24日電）台股今天跌164.94點，終場收在23565.31點，跌破5日線，成交值新台幣3618.85億元；三大法人合計賣超206.47億元，其中外資及陸資由買轉賣，賣超195.28億元，賣超前4名都是金融股，依序為中信金、富邦金、元大金、永豐金。

凱基投顧指出，今天台股拉回過程中力守10日均線，也維持於農曆年後上升趨勢線之上，短中多格局仍在延續，近期若能力守上升趨勢，台股將可能維持反覆震盪偏多格局。

觀察三大法人動向，其中自營商賣超38.19億元，投信買超27億元，外資及陸資賣超195.28億元。

個股方面，外資今天賣超前4名，包括中信金1萬2722張居冠，第2名為富邦金1萬527張，第3名元大金1萬43張，第4名為永豐金9866張。

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外資今天買超前3名，第一名為新光金4萬1804張，第2名為復華富時不動產2萬2462張，第3名與第5名皆為航運股，分別為長榮、陽明。

華南永昌投顧董事長儲祥生向中央社記者表示，今天雖台積電股價下跌，不過櫃買指數由黑翻紅漲回，外資雖有在賣，但是本土資金很強，中小型股表現不錯。本週重頭戲就看輝達所公布的財報，將會連動影響台股AI概念股表現。（編輯：張若瑤）1140224

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