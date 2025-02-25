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熱錢出走股匯雙挫 新台幣貶8.5分收32.795元

2025/2/25 18:12
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）市場觀望美國經濟數據之際，美國總統川普揚言按時向加墨兩國徵關稅，推高避險情緒，外資加大調節力道，大砍台股並匯出，股匯市雙挫，台股下跌279點，新台幣兌美元收盤收32.795元，貶8.5分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至16.435億美元。

美國近日公布的經濟數據表現不佳，商業活動放緩，通膨也有升溫跡象，投資人擔憂美國經濟前景，川普宣稱要按時向加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅，消息面接連打擊，華爾街股市主要指數收低，又以科技股跌勢較重。

受到美股下挫波及，台股開低走低，一度跌逾300點，加權指數終場下跌279點，收在23285點，失守月線23342點。三大法人今天賣超台股597.58億元，光是外資就狂砍513.38億元。

川普對加墨如期課稅，重燃投資人對關稅的憂慮，避險情緒升溫，帶動美元指數走揚，加上台股表現疲弱，外資大舉出走，利空夾擊之下，新台幣上午以32.78元開出後，匯價迅速走弱，最低觸及32.835元。

外匯交易員認為，新台幣匯率主要受到外資進出及國際匯市走勢影響，雖然日圓在升息預期帶動下，近期表現強勢，提振亞幣士氣，仍不敵熱錢大舉匯出，導致新台幣收貶，終止連2升。

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外匯交易員補充，本週輝達將公布財報，還有美國的個人消費支出物價指數（PCE），均可能導致金融市場波動加劇，推測部分外資也有先行回防的意味。

根據央行統計，美元指數今天升值0.19%，亞幣普遍走弱，人民幣貶0.21%，新台幣跌0.26%，韓元下挫0.34%，日圓則在升息題材之下，逆勢走強，升值0.12%。（編輯：張均懋）1140225

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