川普貿易戰再成市場焦點 亞股普遍挫跌
2025/2/25 19:08
（中央社香港25日綜合外電報導）美國總統川普指示在科技等戰略領域方面，對中國的投資祭出新限制後，投資人憂心川普的貿易戰再度成為焦點，亞洲股市今天普遍挫跌。
法新社報導，股市2月以來走勢穩健，但在川普昨天的發言後，亞股普遍挫跌。川普昨天表示，美國對加拿大與墨西哥暫停徵收關稅的30天期限下週到期，他打算對加墨課以關稅。
川普1月宣布將對加墨課徵關稅，但允許延後一個月以進行協商。而對中國課徵關稅則無寬限期，如期課徵。
加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）警告：「關稅威脅是真實的，恐怕會持續一段時間。」
川普21日簽署一份備忘錄，呼籲限制與中國有關人士投資美國的科技、關鍵基礎設施、醫療保健和能源等領域。
白宮表示，此舉在促進外國投資流入美國的同時，也保護國家安全利益，「特別是在防範來自中國等外國對手的威脅」。
穆迪分析公司（Moody's Analytics）經濟學家林師順（Heron Lim）指出：「隨著投資人消化關於川普投資限制的最新消息，我們看到香港和中國股市持續震盪。」
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港股今天在阿里巴巴和電商對手京東跌幅雙雙超過3%的拖累下，基準恆生指數跌幅超過1%。阿里巴巴在紐約掛牌股價昨天重摔超過10%。
至於其他亞股，上海、東京、首爾、雪梨、威靈頓、台北、馬尼拉、曼谷、新加坡與雅加達股市也都收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1140224
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