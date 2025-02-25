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融程電拓歐洲布局 斥資2.32億元收購瑞士2公司

2025/2/25 19:27
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（中央社記者吳家豪台北25日電）工業電腦廠融程電今天召開董事會，決議擬以現金瑞士法郎635萬元（約新台幣2.32億元），收購位於瑞士的POS相關產品經銷商Primelco System Device（PSD）及工業電腦解決方案供應商Primelco Visual Data（PVD）50%至60%股權。

融程電發布重大訊息說明，融程電超過30%的營收來自歐洲，其中以德國車檢客戶為主，收購這2家瑞士公司，除了可以增加瑞士地區的營收之外，還可與PVD合作拓展歐洲其他地區的業務，創造更佳的績效。

PSD是銷售點（POS）系統相關產品的經銷商，產品包括印表機、無人自助POS服務系統、自動ID、顯示器、掃描器、週邊設備等。PSD往來十多年的主要客戶是瑞士領先的零售巨頭之一，貢獻PSD總收入50%以上。

PVD是工業電腦（IPC）解決方案供應商，提供各種IPC相關產品觸控螢幕PC、工業顯示器、嵌入式工控機、工業通訊產品、強固型行動解決方案等。

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此外，融程電今天公布2024年財報，營收、淨利、每股盈餘皆創下歷史紀錄。去年合併營收達新台幣30.58億元，年增17.7%，營業利益6.06億元，年增4.9%，歸屬母公司業主淨利5.6億元，年增10.6%；每股盈餘7.04元。

融程電表示，在人工智慧（AI）和機器人等高成長應用帶動下，營收動能持續提升，隨著AI解決方案的相關布局與應用面持續擴大，融程電將提出相對應的軟硬體整合方案，提升毛利及產品附加價值，預期全年營運維持雙位數成長。（編輯：張均懋）1140225

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