43億拿下蔡鎮宇內湖C棟廠辦 統一超：業務發展需求
2025/2/25 19:52
（中央社記者何秀玲台北25日電）統一超今天公告以新台幣43億元取得台北市內湖區石潭路153至163號不動產，建物面積約9001.57坪，交易對象為霖園集團創辦人蔡萬霖3子蔡鎮宇的寶豐隆興業，取得目的為「符合業務上整體發展需求，發揮集團最大效益」。
商仲業者指出，此不動產屬於廠辦，當初為寶豐隆在2012年向華固建設所買下「V-PARK」A、B、C等3棟廠辦大樓，A棟已租給雄獅旅遊作為辦公室之用，統一超取得為C棟，推測以土地分區來看，若要做商場可能性不高，因周邊做辦公室之用居多，頂多一樓可開店面。
商仲業者也表示，周邊商場僅有免稅店昇恆昌開設大型旗艦店，主要做團客生意，且此區域並未有完善大眾運輸配套，若統一超是要開商場，要招攬客人不易，因此推測自用機會高。
透過 Google News追蹤中央社
高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛則表示，受高科技投資動能挹注，除了核心區的西湖段一屋難求、租售價格屢創新高之外，內科範圍也逐漸外延，舊宗段、五期、潭美段、新明路等新增廠辦供給也頻有佳績。
去年緯創集團加碼取得內湖區潭美段五小段兩塊基地地上權，打造內湖AI產業聚落，再加上一橋之隔的南港題材、價格利多不斷，潭美段的比價、現況使用，尤其大面積供給很容易符合、形塑總部特殊、專用的需求，確實能吸引自用、置產買方布局。（編輯：翟思嘉）1140225
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。