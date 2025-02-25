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環球晶2024年獲利腰斬 朋億每股賺17.1元創新高

2025/2/25 20:37
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（中央社記者張建中新竹25日電）半導體矽晶圓廠環球晶2024年歸屬母公司淨利新台幣98.46億元，減少50.2%，每股純益21.06元。半導體暨面板製程供應系統廠朋億歸屬母公司淨利12.79億元，每股純益17.1元，創下新高。

環球晶表示，2024年獲利衰退主要受到持有世創（Siltronic AG）股票及以世創持股發行海外附認股權公司債（Exchangeable Units）的評價變動影響。

環球晶指出，集團合計持有Siltronic AG約13.67%的流通在外股數，依國際會計準則（IFRS）帳列為強制透過損益按公允價值衡量之金融資產，並依Siltronic股價波動認列評價損益。2024年Siltronic股價走低，環球晶認列評價損失，影響獲利表現。

此外，為靈活運用資金，環球晶於2024年第1季發行3.452億歐元的海外附認股權公司債，並以所持有Siltronic AG股份作為交換標的，這類公司債依會計準則須按公允價值衡量，並隨市場變動認列評價。

環球晶今天董事會通過2024年下半年每股配發6元現金股利，總金額為28.7億元，除息交易日為7月16日，股利發放日為8月15日。

環球晶表示，目前全球政經局勢尚充滿許多不確定因素，客戶多持審慎觀望態度，不過預期2025年業績仍有望呈現逐季攀升趨勢。

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朋億2024年受惠業務區域版圖擴大，半導體客戶設備拉貨動能強勁，營收與獲利同創新高，總營收103.82億元，歸屬母公司淨利12.79億元，每股純益17.1元。朋億今天董事會決議2024年下半年每股配發9元現金股利。

朋億指出，除馬來西亞子公司完成設立，深化當地業務接單動能，同時整合集團資源搶攻日本業務，預期為未來營運注入新動能。（編輯：林家嫻）1140225

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