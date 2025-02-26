中華電赴MWC洽商衛星 簡志誠：布局6G、AI未來

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（中央社記者江明晏台北26日電）MWC將登場，中華電信將由董事長簡志誠率團親征，預告此行將洽商低、中、高軌衛星及國際電信業務合作，會與Eutelsat、Kuiper、SES等廠商會面。簡志誠表示，中華電已提前深耕先進技術，布局6G、人工智慧（AI）科技大未來。

2025年「全球行動通訊大會」（MWC）將在3月3日至6日於西班牙巴塞隆納登場。中華電信將由董事長簡志誠率領3大事業群、3大技術群高層前往參與MWC，展現國際企業、創新應用、領航前進、科技交流、業務合作等主軸。

簡志誠表示，中華電信已提前深耕5G-Advanced/6G行動網路演進、IOWN全光雲網及NTN衛星與行動網路整合等先進技術，布局6G與AI科技大未來。

在業務合作合作方面，中華電信表示，此行將洽商低、中、高軌衛星及國際電信業務合作，拓展商機，會與國際主要衛星業者Eutelsat、Kuiper、SES等多家廠商會面，洽談合作機會。

同時，中華電信積極拓展國際業務，國際分公司與新成立的歐洲子公司也將一同參加MWC，與國際電信業者T-Mobile、Telefónica、KDDI，及多個國際合作夥伴，洽談擴大合作並拓展商機。

中華電也將參與台灣館交流與論壇活動，分享中華電信在台灣建立5G O-RAN測試實驗室及應用驗證場域，並助力台廠贏得美國NOFO2促進開放網路商用計畫補助的經驗。

創新應用的面向上，中華電表示，將與愛立信聯合展示兩大創新應用，連結愛立信和新加坡電信，在5G獨立組網（SA）上成功部署5G動態網路切片服務，更融合數位分身、生成式AI技術進行網路管理創新應用。

同時，中華電信將攜手工研院資通所於台灣館展示全球首創基於3GPP NTN（Non-Terrestrial Network）標準通訊協定的高軌衛星端到端雙向視訊通話，實現衛星與5G的融合。

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此外，中華電信持續布局6G與AI，將在MWC與諾基亞簽署合作備忘錄，共同制定5G下一步演進策略，透過AI實現無線接取網路的自主網路優化及自動化能源管理；也將與愛立信簽署「5G-Advanced次世代網路演進」合作備忘錄，象徵向6G邁進。

中華電信並預告，將與Microsoft、Google、AWS、Intel、AMD、Cisco、NTT docomo、Fujitsu等國際大廠及電信業者交流AI與電信的結合，並將參與NGMN（下一代行動網路聯盟）、IOWN GF（創新全光和無線網路論壇）的論壇活動。（編輯：楊凱翔）1140226