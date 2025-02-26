中鋼開發「燒結AI大師」年減碳2.2萬噸

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）中鋼近日運用AI開發出「燒結機智慧機速控制系統」（燒結AI大師），技術先導入燒結工場二號燒結機，提升燒結礦生產良率約4%，每年減碳2.2萬噸，落實數位及低碳轉型目標。

中鋼今天新聞稿表示，中鋼與日本JFE、日本製鐵、韓國POSCO等全球先進鋼廠相同，皆採取高爐及轉爐製程的一貫作業鋼廠，高爐煉鐵以天然開採的鐵礦石為主要原料，為了維持高爐內原料的流動性及透氣性，鐵礦砂必須先在燒結工場製成塊狀的燒結礦，才能投入高爐生產鐵水。

中鋼說明，燒結機速度須仰賴操作人員以自身經驗精準設定，燒結礦的產出溫度會受到原料下料量、水分比例、佈料高度、點火爐溫度、風箱負壓等因素動態交互影響，在確保良率下的燒結過程可能導致額外燃耗。

為了加速AI技術運用於燒結製程，中鋼組成專案團隊，將燒結機的生產資訊及操作人員多年累積的專業知識數據化，再運用自動化機器學習（Automated Machine Learning）訓練出高性能AI模型，成功開發「燒結機智慧機速控制系統」。

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AI模型可根據燒結機的即時操作數據與所需的燒結礦溫度自動提供最佳機速，被現場人員取為「燒結AI大師」。中鋼應用「燒結AI大師」後，從二號燒結機實際生產成果顯示，除了有效提升燒結礦生產良率約4%，也減少製程能源損耗，一年估算可減碳2.2萬噸。

中鋼說明，「燒結AI大師」將燒結工場資深操作人員數10年的寶貴經驗數位化，再利用AI技術開發出的人機協作智慧控制系統，可預測調整燒結過程中的關鍵溫度，讓年輕工作人員較快上手，實踐經驗傳承與技術創新，發揮數位轉型最大效益。（編輯：李淑華）1140226