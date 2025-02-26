市場觀望 新台幣小升0.5分收32.79元

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（中央社記者蘇思云台北26日電）台股今天開低走高，美國2月消費者信心指數大幅滑落，美債殖利率下滑，亞幣升貶互見，新台幣呈現狹幅震盪整理，新台幣兌美元今天收32.79元，升0.5分，台北及元太外匯市場總成交金額縮小到12.24億美元。

美國2月消費者信心指數大幅滑落，美元指數走跌，台股今天開低震盪收高，指數終場上漲116.83點，收在23402.55點。三大法人同步賣超，合計賣超98.82億元。

外匯交易員表示，台股今天上漲，不過匯市部分外資有進有出，月底出口商也有拋匯需求，新台幣整體呈現狹幅震盪整理；新台幣兌美元今天開盤價為32.77元，最高32.77元、最低32.818元，最後收32.79元，小升0.5分。

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外匯交易員表示，美國本週五將發布1月個人消費支出（PCE）物價指數，可能牽動後續聯準會（Fed）態度，市場相對觀望，成交量能因此偏低，不過月底出口商持續有拋匯需求，有望帶來一定支撐力道，短期新台幣可能呈震盪整理格局。

根據央行統計，美元指數走跌0.2%，亞洲貨幣升貶互見，人民幣上揚0.1%、新加坡幣升0.07%、新台幣小升0.02%、韓元貶0.08%、日圓貶0.17%、越南盾貶0.22%。（編輯：張均懋）1140226