酷澎：台灣營收去年第4季增23% 訂閱制助攻前景看好

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（中央社記者何秀玲台北26日電）美商酷澎（Coupang）今天首度公布台灣市場去年第4季營收成長數字，季增23%。酷澎創辦人暨執行長金範錫表示，差異化顧客體驗策略奏效，而最近在台灣市場推出可免費試用的訂閱制方案，以免運為誘因，尋求擴大市場，2025年展現強勁開局，發展前景令人期待。

酷澎今天發出新聞稿，公布2024年營運概況，淨營收為303億美元（約新台幣9938.1億元），年增24%，並提到金範錫對近期市場的看法。他說，酷澎在韓國開創的成功模式，可同樣成功應用在其他市場。

關於台灣市場發展，金範錫說，酷澎2022年底在台灣推出完整的電子商務服務，主打台灣出貨，最快隔日到貨的「火箭速配」，顧客反應良好；台灣市場2024年第4季淨營收季增23%，成長動能強勁，他認為，差異化顧客體驗策略奏效，挹注成長動能。

另外，酷澎今年在台灣市場推出「WOW會員」訂閱制方案，對此金範錫抱以期待。酷澎訂閱制方案會員目前可免費試用，享有無限次無條件免運及30天內免費退貨，以免運為誘因吸引新舊會員，並擴大市場，免費體驗結束後，每月月費將轉變為新台幣59元，此次推出的訂閱制方案也震撼台灣電商市場。

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他也指出，酷澎投入多年時間，打造點到點的整合式科技與物流基礎設施，成為持續成長與擴大利潤的關鍵動力；加強投資自動化技術，光是2024年酷澎全球自動化倉儲物流設施增加近1倍，不但提高生產力，也讓員工工作變得更輕鬆，雖然取得不錯進展，酷澎仍僅在全面自動化的初期階段。

金範錫說，酷澎每天進行數兆次的預測運算，隨著新一代技術創新，如機器人與AI，可望在未來幾季和數年間，驅動酷澎營運朝向更高成長邁進，並提升獲利能力。（編輯：林家嫻）1140226