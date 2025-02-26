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科技股猛攻衝高港股 亞股多收漲

2025/2/26 18:34
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（中央社香港26日綜合外電報導）中國科技股強勢猛攻，助長香港股巿科技股火力全開，港股今天收盤飆漲逾3%，其他亞股也大多收漲。

法新社報導，投資人改採買進模式，巿場一改本週因美國關稅疑慮而開局不佳態勢，一波漲勢也感染大部分亞歐股巿。

美國最新公布的2月消費者信心指數大幅滑落，華爾街股巿表現又一個交易日令投資人提不起勁。不過亞股表現沒有受到影響。

港股恆生指數今天收盤大漲超過3%，指數創2022年3月以來新高，今年開年以來已飆升近20%。

中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）爆紅，投資人爭搶科技股，帶動這波漲勢。

中國電商巨頭阿里巴巴股價上漲4.8%，另一大電商平台京東漲逾8%，美團更飆漲近10%，騰訊上漲3.4%。

金融服務公司TipRanks分析師威爾森（Neil Wilson）說：「不過主要焦點可能得看輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳怎麼看晶片產業、人工智慧的走向、DeepSeek競爭的意義，以及關稅措施的影響。」

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日股基準日經指數今天收跌0.3%，來到38142.37點。港股恆生指數收漲3.3%，來到23787.93點。上證指數收漲1.0%，來到3380.21點。

至於其他亞股，首爾、威靈頓、台北、馬尼拉、曼谷、雅加達股巿收漲。雪梨、新加坡股巿收跌。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140226

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