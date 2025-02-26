央行信用管制政策奏效 國銀房貸放款增速放緩

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（中央社記者羅元駿台北26日電）金管會公布，截至今年1月底，國銀購置住宅放款餘額達新台幣11兆525億元，年增9.83%，較去年12月10.4%略低。官員分析，年成長放緩主因受央行第7波信用管制措施、客戶春節前提前還款、1月營業天數減少所致。

根據金管會最新統計，截至今年1月底，本國銀行房貸餘額11兆525億元，年增9.83%，較去年12月底的10.4%略低；建築貸款餘額3兆8384億元，年增5.51%，也較去年12月底的6.1%略低。

金管會銀行局副局長侯立洋分析，購置住宅餘額比率增速下降原因包含央行實施第7波信用管制影響，加上農曆春節前客戶資金充裕、提前還款，與1月營業天數較少所致。建築貸款餘額增速下降則為建商建案完工償還部分貸款與清償週轉金。

根據統計數據，截至1月底國銀房貸逾放增加3.48億元，侯立洋說，放款與逾放同步增加屬正常，未來上升趨勢有待觀察。另外，建築融資逾放增加主因為新莊泰舍建案連續3個月未還款，列入逾放所致。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條。

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金管會公布，截至今年1月底止，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額達15.18兆元，存款總餘額及金融債券發售額增至57.41兆元。若依銀行法第72條之2規定設算，整體本國銀行1月底不動產放款平均比率為26.44%，與去年12月持平，其中已無29%以上的銀行。

金管會公布，截至1月底，比率落在28%至29%共有3家銀行，27%至28%為8家，26%至27%亦為8家，總計超過26%以上的共有19家。侯立洋補充，去年12月比率高於29%的星展銀行（台灣），因活存增加、分母擴大，比率下滑28%至29%區間。（編輯：張均懋）1140226