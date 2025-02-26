統一超去年每股賺11.1元史上次高 擬配息9元

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（中央社記者何秀玲台北26日電）統一超今天公布2024年財報，合併營收為新台幣3379.32億元，創歷年新高，歸屬母公司淨利為115.38億元，年增8.72%，每股純益為11.1元，賺超過一個股本，獲利和每股純益雙創次高紀錄，歷年第一高落在2017年，主因含上海星巴克處分利得。

統一超股利政策也出爐，今天董事會決議，2024年擬配發現金股利每股9元，配發率約81.1%。

統一超表示，2024年營運受惠於台灣7-11，以及轉投資事業包含菲律賓7-11、統一康是美、上海7-11、黑貓宅急便、台灣星巴克等成長動能。

台灣7-11去年延續「門店質量並進」、「差異結構優化」、「數位平台整合」、「線上商機布局」等4大做法經營在地商圈。

統一超指出，門店質量並進是透過全台門市與智FUN機以子母店經營模式，整體服務據點突破8200家，因應商圈需求，以一店一特色的多元組合模式，將食衣住行育樂服務以複合模組提供最適商圈服務。

差異結構優化方面，持續擴大經營億元級美食品牌，並掌握節慶節令、健康食飲、運動賽事、療癒生活、旅遊熱潮等消費需求，開發話題新品，驅動營收成長。

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線上商機布局與數位平台整合部分，透過多元數位服務平台，瞄準消費者節慶節令生活需求，擴大門市銷售商品結構，有效提升會員品牌忠誠度，會員年度貢獻金額再創新高，成長超過1成。

展望今年，統一超表示，台灣7-11將持續展店、開發商品、創新服務、優化數位體驗、深耕會員經濟，希望能再創營運佳績。另外，統一超獲利小金雞菲律賓7-11市占率已高達87%以上，穩居菲國超商龍頭地位，今年將投資50億披索（約新台幣28.03億元）進一步擴大市占率。（編輯：林家嫻）1140226