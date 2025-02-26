協和首部新機組2032上線 台電：仍有逾300萬瓩缺口

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（中央社記者曾智怡台北26日電）協和電廠更新改建案今天環評過關，台電董事長曾文生表示，因延宕近7年，第1部新燃氣機組估最快2032年夏天前上線，但屆時仍有逾300萬瓩供電缺口，台電短期將透過增加儲能、調度等方式因應，長期供電挑戰仍存在。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱「四接」的天然氣接收站，提供北北基發展所需電力。

環境部今天舉行環評大會審查「協和電廠更新改建計畫環境影響評估報告書」，經環委討論民眾所提供台電土壤污染事證後，要求台電積極處理，建議本案補正後通過。

台電總經理王耀庭指出，北東電網2025年用電需求爲600萬瓩，但未來將僅剩和平電廠130萬瓩，缺口約470萬瓩，高於北西區能融通容量420萬瓩，加上內湖、南港用電成長快，以每年3%用電成長、增加18萬瓩估算，至2032年協和新機組上線後，仍會有逾300萬瓩供電缺口。

改建環評歷時近7年，曾文生不諱言，人生有多少個7年，「已經可以讓孩子從出生到上小學」。若當初環評順利，協和電廠4部舊機組可同時拆除，並進行新燃氣機組更新，但現在要考慮北東電網的用電成長速度，若用電成長太快，3、4號轉為緊備機組壓力大，他形容是「穿著半邊衣服、改半邊衣服」，且第2部機組也很難在2035年以前商轉。

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曾文生指出，不同於全台電力調度著重在確保夜尖峰用電，北東電網內並無再生能源，最大課題在「夏季日尖峰」，台電除努力提升電網輸送能力，也會增設儲能因應，但這只是短期應變作法，無法長期供應，「協和雖然通過環評，台電的挑戰依舊存在。」

他提到，台灣近年除了再生能源之外，並無新電廠開發，都是在既有電廠內進行更新改建。台電在北東電網區域內除了協和之外，持續進行地熱開發，逢現在全世界都在開發新技術，也盼未來能貢獻北東電網。（編輯：林家嫻）1140226