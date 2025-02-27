輝達第4季財報超預期 法人：AI指標個股牽動台股走勢

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（中央社記者何秀玲台北27日電）美國股市主要指數26日收盤互有漲跌，台積電ADR上漲2.77%；台股26日開低震盪收高，指數終場上漲116.83點，收在23402.55點。法人表示，輝達（NVIDIA）已在今天台灣時間凌晨公布第4季財報，表現超出華爾街預期，將影響台股電子概念股走勢。

凱基投顧表示，輝達於今天台灣時間凌晨公布財報前，近期相對弱勢具關鍵性的AI人工智慧指標個股，例如AI伺服器概念股廣達、鴻海與緯穎，以及散熱概念股雙鴻與奇鋐，26日皆出現買盤收長紅K棒，短線能否在輝達公布財報後止跌上攻，將成電子類股、甚至是大盤走勢關鍵。

市場靜待美國晶片巨頭輝達將於美股盤後公布的財報，美股26日互有漲跌，道瓊工業指數下跌188.04點或0.43%，收報43433.12點；標普500指數幾乎持平，收在5956.06點；那斯達克指數上揚260.54點或1.35%，收19026.39點；費城半導體指數揚升101.94點或2.09%，收4990.82點。

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觀察26日三大法人籌碼動向，三大法人同步賣超，外資及陸資賣超37.91億元，投信賣超19.87億元，自營商賣超41.04億元；三大法人合計賣超98.82億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超華新最多，達1萬8535張，創1年多來新高，外資其餘賣超依序為南亞科、元大台灣50、欣興、華邦電、台新金、大成鋼、元大滬深300正2、台積電及台化。（編輯：楊凱翔）1140227