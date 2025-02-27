台積電下跌15元 台股盤中跌勢擴大

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（中央社記者何秀玲台北27日電）輝達（NVIDIA）公布財報且超乎預期，台股指數今天早盤在平盤上下震漲，盤中跌點擴大，一度跌逾230點達23169.86點；大型權值股疲弱，權王台積電最多下跌15元，機器人概念股和工具機產業概念股今天股價皆拉高。

截至11時5分，台股指數為23249.37點，下跌153.18點。電子股盤中下跌0.7%、金融股下跌0.3%；代表中小型股票的櫃買指數由紅翻黑，下跌0.69%。

大型權值股拖累盤中表現，台積電下跌15元，為1045元；鴻海下跌3.5元，為177元；聯發科股價為1555元，下跌5元；廣達下跌7.5元，為252.5元。

機器人概念股盤中表現不俗，穎漢和昆盈一度攻上漲停後拉回，盤中股價分別上漲逾4%和6%，華晶科上漲近4%，宸曜上漲逾2%。

工具機產業概念股中，力山、恩德等皆上漲逾2%、喬福上漲逾1%。

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資深分析師簡伯儀向中央社記者表示，今天早上公布的輝達財報優於市場預期，但台股盤中沒明顯大漲，AI供應鏈普遍疲弱，是昨天獲利了結，加上228連假前夕，市場偏觀望態度。

他表示，台股今天開高，盤中碰到反壓出現修正，櫃買也出現明顯拉高後下殺，可看到本土資金有獲利調節動作，整體盤勢來看偏向整理走勢。（編輯：楊凱翔）1140227