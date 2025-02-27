數發部：預算遭刪 近11萬偏鄉民眾收視權益受影響

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）數位發展部114年度預算經立法院大幅刪減後，已無法全年維持無線電視轉傳服務，以及協助地方政府維運數位無線電視改善站。數發部表示，26日邀集相關單位商討後，各與會代表對於持續維護偏鄉民眾免費收視無線電視權益，具高度共識。

數發部為了確保偏遠地區近11萬民眾免費收看數位無線電視權益，昨日邀集客家委員會、原住民族文化事業基金會、地方政府及5家無線電視事業等共同研商，與會代表希望維護偏鄉民眾收視權益，並盼數發部積極爭取相關預算。

數發部說明，目前偏遠地區民眾免費收視數位無線電視節目方法有2種，第1是接收無線電視台或地方政府所轄無線電視改善站廣播的無線電視訊號；第2是透過衛星接收設備接收衛星轉傳的無線電視訊號。

為了維持衛星轉發服務，數發部過去與相關機關單位合作，共同分攤委外費用，不過114年度數發部預算遭刪減，數發部雖盡力調整衛星轉發服務費用，還是只能支應全年費用的半數，等於下半年的經費無以為繼，嚴重影響電視台及改善站訊號涵蓋範圍內近11萬民眾收視權益。

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至於數位無線電視改善站，數發部坦言，完全沒有維護經費可支用，目前有10站出狀況待修，直接造成民眾收訊被影響，甚至是斷訊。

數發部指出，各與會代表均表示，衛星轉傳服務及維運數位無線電視改善站，對於確保偏遠地區民眾免費收視數位無線電視權益非常重要，鼓勵數發部積極爭取相關預算，讓數位無線電視衛星轉傳服務及數位無線電視改善站得以順利運作。（編輯：潘羿菁）1140227