台股跌349點失守月線 週線翻黑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北27日電）權王台積電今天開高走低，尾盤下殺，影響台股加權指數開高後震盪，盤中跌點擴大，終場跌349.37點，收23053.18點，跌幅1.49%，慣破月線約23337點；台股本週下跌677.07點，週線翻黑。

法人表示，台北國際工具機展將於3月3日登場，預期AI及機器人將是3月工具機展出主軸，將影響台股下週走勢。

台股今天收跌，成交值新台幣5229.64億元，電子股下跌1.89%、金融股下跌0.58%；代表中小型股票的櫃買指數盤中由紅翻黑，終場下跌0.88%。

大型權值股表現疲軟，台積電下跌20元，收1040元；鴻海下跌6.5元，收174元；聯發科股價收1515元，下跌45元；廣達下跌9.5元，收250.5元。

透過 Google News 追蹤中央社

機器人概念股表現不俗，今天多檔帶量上攻，穎漢和昆盈一度攻上漲停後拉回，終場分別上漲3.8%、7.17%；華晶科上漲0.63%，收48.3元，宸曜上漲1.92%，收239元。

美國拚終止俄烏戰爭，受惠重建題材的鋼鐵類股今天表現強勢，大成鋼上漲3.06%，收48.85元；中鋼上漲2.31%，收24.35元；盛餘上漲1.93%，收26.35元。（編輯：楊凱翔）1140227