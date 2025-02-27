台達電看好AI動能續強 散熱營收占比拉高到近7%

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）台達電去年營收、獲利雙創新高，每股純益13.56元，展望2025年，台達電董事長鄭平今天表示，AI仍是主要動能，尤其台達電的液冷散熱方案去年占營收比重不到1%，今年1月占比已迅速拉升到6%至7%。

台達電今天舉行法說會，鄭平表示，去年AI動能強勁，今年看起來需求還是不錯，不過新的AI伺服器晶片架構非常新、非常複雜，市場變化很快，有時候供應鏈一出問題，整個出貨停下來，之後又要很快加速供貨，考驗供應能力。

鄭平表示，新產品剛推出都會需要一段學習曲線，從台達電的角度來看，新AI伺服器供應情況已經愈來愈順。

鄭平看好，AI仍然是台達電今年主要營運動能，包括電源、散熱方案都已打入AI供應鏈。其中在散熱方面，去年出貨不多，占營收比重不到1%，隨著輝達（NVIDIA）全新的GB200 AI伺服器開始導入液冷解決方案，今年1月，散熱產品占營收比重已迅速拉升到6%至7%。

至於在自動車市場方面，鄭平持續保守看待，他表示「看不到太明顯的成長趨勢」，今年台達電車用事業營運希望能力保持平。

鄭平強調，新能源車逐步取代傳統燃油車的趨勢不變，還有很長的路要走，台達電會持續走下去。他說，台達電在新能源車市場耕耘10多年，直到2023年達成部門損益兩平，2024年雖然第4季因存貨損失提列等因素，交通部門轉虧損失新台幣5.15億元，但全年交通部門仍小賺2.03億元，2025年在逆風中同樣要力拚賺錢。

台達電26日公布2024年歸屬母公司淨利352.28億元，年增5.4%，創獲利新高，每股純益13.56元，通過擬派發現金股息7元。

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不過台達電去年第4季依照國際會計準則第36號公報，認列資產減損26.9億元，影響歸屬母公司業主淨利約22.2億元，造成去年第4季稅後獲利比第3季大幅縮水逾4成，表現不如預期。

台達電解釋，併購案經常會有商譽項目產生，每年都要重新評估價值，台達電基於保守原則，去年底認列資產減損，比較大的減損項目和汽車有關。台達電強調，此為一次性認列，且資產減損金額非實際現金流出，對營運資金及現金流量不會造成影響。（編輯：張均懋）1140227