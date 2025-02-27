外資賣超鴻海台積電 法人：觀察下週AI指標股表現

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（中央社記者何秀玲台北27日電）MSCI季度調整今天在盤後生效，台股終場跌349.37點，收23053.18點，成交值新台幣5229.64億元。三大法人同步賣超，合計賣超599.94億元；其中外資賣超451.09億元，本週連4賣，賣超前3名皆大型權值股，依序為鴻海、台積電、廣達。

凱基投顧表示，本週台股盤面結構受美股半導體下跌影響，台積電跌破季線，電子類股指數也失守季線。下週除觀察台積電能否站回季線之外，輝達財報公布後，AI伺服器指標股廣達、鴻海、緯穎與散熱指標股雙鴻將是電子類股，甚至是大盤關鍵。

觀察27日三大法人籌碼動向，三大法人同步賣超，合計賣超599.94億元，其中自營商賣超67.65億元，投信賣超81.2億元，外資及陸資賣超451.09億元。

個股方面，外資今天賣超前3名分別是鴻海2萬9666張居冠，第2名是台積電1萬7446張，第3名為廣達1萬6727張。

台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，2024年10月到目前都是區間整理，低檔22700點至高檔23700點區間震盪，皆是此格局不變。

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他也表示，去年漲多的股票，今年開始出現修正整理，低基期類股輪流上漲，非電子今年較強，像是原料族群受惠烏克蘭重建概念，金融股有高股息題材，電子類股漲多主要是AI概念股，但舊AI股如廣達、台積電呈震盪整理。

黃文清認為，美國總統川普關稅不確定因素的壓力仍舊存在；不過今年3月有工具機展和2025世界通訊大會（MWC 2025）等，都有題材發揮可能性。整體來看，中小型個股表現空間大，行情為區間震盪整理。（編輯：林家嫻）1140227