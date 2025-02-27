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慶豐富2024年獲利年增近300% 擬配息1.8元

2025/2/27 20:31
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（中央社記者潘智義台北27日電）居家生活用品供應商慶豐富實業今天公布2024年合併營收新台幣53.99億元，年增18.73%，稅後淨利4.15億元，年增299.47%，每股稅後盈餘2.39元，年增298.33%。

慶豐富實業今天董事會決議，考量資本公積充沛且財務體質健全，2024年擬配發每股1.8元現金股利，配息率達75.31%，依今天收盤價格33.4元計算，現金殖利率5.39%。

慶豐富指出，2024年獲利創歷年新高，主要受惠全通路客戶拓展綜效展現，包括Lowe’s、Walmart等大型實體零售通路商客戶窗簾產品拉貨力道增加，且加大拓展線上電商通路客戶窗簾訂單規模有成，以及建築師、建商專業市場新領域訂單有斬獲，帶動2024年窗簾事業銷售年增39.05%，營收比重提升至80%。

慶豐富說明，為擴大線上電商通路、專業市場領域業務動能，持續深化固定尺寸、快速客製化及全客製化齊全窗簾產品線，以及多元廠區生產管理優化。

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慶豐富解釋，2024年擴大電商通路客戶業務，提供客戶數據化分析，因地制宜擬定產品推銷策略，以及線上客服支援，提高線上窗簾銷售，2024年線上電商通路銷售刷新歷年新高，占窗簾事業比重達21.4%，2024年專業市場銷售占窗簾事業比重提升至7.8%。

展望2025年第1季，慶豐富持審慎樂觀看法，仍致力全通路業務接單、多元生產基地等策略布局。除壯大北美窗簾市占率，也盼將良好實績複製到歐洲及其他區域。（編輯：林家嫻）1140227

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