電商掀起會員訂閱制大戰 建立消費者高黏著度是關鍵

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（中央社記者何秀玲台北1日電）電商價格戰廝殺行之有年，去年起更掀起電商會員制大戰，大型零售商均積極布局，富邦媒、酷澎推行訂閱制，統一去年入主Yahoo台灣電商後，也結合7-11會員系統，推出新VVIP會員制。

統一集團去年2月宣布認購雅虎台灣公司債2500萬美元（約新台幣8.12億元），持有Yahoo台灣電商業務80%股份，取得營運主導權後，隨即迎接電商最大檔期雙11，首度攜手統一超7-11經營的會員系統OPENPOINT，推出新VVIP會員體驗。

Yahoo奇摩購物表示，消費者可透過OPENPOINT APP以點數兌換Yahoo奇摩購物中心5個月的VVIP會員資格；今年2月指定期間也與OPENPOINT串連，在Yahoo奇摩購物中心消費指定商品滿額，可獲OPENPOINT點數。

Yahoo奇摩購物向中央社記者表示，VVIP制會員活躍度高，整體客單價和消費金額也深具含金量，有近9成平均3個月就會回購，年消費金額平均比一般活躍用戶高出近4倍。此外，更搭配專屬客服團隊為會員VVIP制提供服務，也提升用戶黏著度。

台灣電商龍頭富邦媒向中央社記者指出，電商會員制在全球市場不乏成功案例，像是亞馬遜付費訂閱服務Amazon Prime，透過提供如免費配送、影音內容與專屬優惠，大幅提升會員忠誠度，更增加消費頻率，使Prime會員平均消費額遠高於非會員。

富邦媒指出，電商市場競爭日益激烈的背景下，會員制成為平台提升用戶黏性與忠誠度的重要策略之一。為了深化會員經營，富邦媒去年9月推出年費2399元訂閱制計畫「moPlus」，鎖定VIP會員，推出筆筆消費回饋及特定品牌加碼回饋，每月還有折價券、免運券及多項跨界廠商的優惠。

富邦媒表示，moPlus去年9月初期推廣階段，推出首30天限時1元體驗，吸引大量會員申辦，首3週申請數即突破萬人，去年年末正值電商旺季，因此帶動VIP會員數增長，也成功刺激消費。

富邦媒指出，持續優化會員權益，並拓展跨界合作，才能進一步提升會員忠誠度，以強化品牌的市場影響力。

美商酷澎今年2月底公布2024年財報，也首度公開台灣市場2024年第4季營收成長數字，季增23%。酷澎創辦人暨執行長金範錫表示，差異化顧客體驗策略奏效，今年在台灣市場推出期限內可免費試用的「WOW會員」訂閱制方案，以免運為誘因，尋求擴大市場，2025年展現強勁開局，發展前景令人期待。

酷澎的訂閱制方案，會員目前可免費試用無限次、無條件免運及30天內免費退貨，希望以免運為誘因，吸引新舊會員並擴大市場，免費體驗結束後，每月月費將轉變為新台幣59元。

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電商蝦皮2023年5月推出「蝦拼Plus」，每月39元及3個月99元，購物滿49元起，無需使用免運券，即有蝦皮店到店和OK超商免運。不過，蝦皮2024年12月13日結束「蝦拼Plus」訂閱制服務，引發網友熱議。蝦皮當時官方說法，是要聚焦免運吃到飽行銷活動，並不定時推運費優惠。

電商業界分析，以往消費者會卡在免運門檻而取消購物，此次酷澎訂閱制方案，主打「隨性買，不用擔心運費門檻」，也是希望藉此增加新會員數量，之後對於增加商品數量以及議價能力，應有所助益；只是消費者不用擔心運費門檻，意味著酷澎必須先承擔高成本的運費，未來施行效果如何，電商業者都張大眼睛觀察。（編輯：翟思嘉）1140301