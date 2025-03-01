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材料-KY轉投資新廠啟用 2025年原料供應端擴大2倍

2025/3/1 20:09
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（中央社記者何秀玲台北1日電）材料-KY轉投資魯志伸新材料（山東）有限公司今天在山東舉辦新廠開車（啟用）儀式，新廠座落於臨邑化工產業園，生產基地占地193畝，年設計生產醋酸纖維素3萬噸，將可望為材料挹注2025年營運動能，促使原料供應端擴大2倍。

材料-KY（濟南大自然新材料）董事長王克璋表示，2017年第1座醋酸纖維素廠中峰化學新廠竣工落成，實現上下游垂直整合布局，達成優化產品成本與擴充新產品領域營收的雙重效益。近年，材料-KY更積極再往上游原料醋酸酐延伸，以及研究開發醋酸纖維長絲（森綾）等產品，逐步擴增絲束產能，以因應市場需求，強化集團競爭力與鞏固市場地位。

王克璋指出，魯志伸新材料新廠投產後，材料-KY可望透過魯志伸新材料提供較低成本的醋片，減少向外購買的需求，以降低生產成本、進而提升毛利，預期毛利率將有機會再向上提升。

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另一方面，魯志伸新材料的投產，將材料-KY原料供應端擴大2倍，從每年3.5萬噸提高至6.5萬噸，尤其集團控制原料各種性能，因應巿場需求不同來調整生產條件，且為產品多樣性提供保障。

王克璋強調，魯志伸新材料所生產的紡絲級醋片，除了供應濟南大自然新材料與旗下阿斯泰克生產絲束與長絲之外，塑料級醋片可運用於眼鏡框架、髮夾、鞋帶頭等領域，將可望為材料-KY挹注2025年營運動能。（編輯：張若瑤）1140301

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