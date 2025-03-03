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富邦產險推智能辨識系統 空拍機快速檢測太陽能案場

2025/3/3 15:04
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（中央社記者羅元駿台北3日電）富邦產險今天指出，面對台灣太陽能案場維運，損害防阻團隊結合富邦金的數據科學部技術，共同研發「太陽能板異常智能辨識系統」，可在短時間內對大面積太陽能板進行全面檢測，及時發現潛在風險與效能問題。

富邦產險今天發布新聞稿指出，台灣政府因應國際減碳趨勢，推動2050淨零排放以及能源轉型政策、鼓勵建置再生能源。然而，2024年颱風接連來襲讓太陽能案場面臨挑戰，而颱風前後的安全檢測皆須仰賴維修人員高處作業。

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為了幫助太陽能案場改善此情況，富邦產險表示，損害防阻團隊結合金控的數據科學部，共同研發太陽能板異常智能辨識系統，可以在短時間內對大面積太陽能板進行檢測、及時發現潛在風險與效能問題，系統更於近期取得新型專利認證。

富邦產險資深副總經理林國鈺表示，太陽能板異常智能辨識系統是利用空拍機搭載先進紅外線熱成像技術，配合系統結合高解析度的紅外線影像技術、人工智慧演算法與GPS定位技術，可自動呈現溫差及經緯位置，能夠在短時間內對大面積的太陽能板進行全面檢測。（編輯：楊凱翔）1140303

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