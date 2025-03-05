台積電反彈 台股開高震盪漲逾200點
2025/3/5 10:43
（中央社記者鍾榮峰台北5日電）美股道瓊指數重挫670點，台積電美國存託憑證（ADR）勁揚4%，台股今天一度漲逾300點，台積電最高1030元漲30元，指數力拚收復半年線約22858點。法人指出，市場對美國總統川普關稅政策憂慮漸和緩，台股短線區間震盪。
到10時27分，加權指數22840.09點，上漲243.21點，漲幅1.08%，盤中成交值約新台幣1845.75億元，其中電子股勁揚1.28%，金融小漲0.22%，中小型股為主的櫃買OTC指數盤中上揚1.16%。
電子權值股鴻海、台達電、日月光投控盤中小漲，聯發科翻黑小跌，人工智慧（AI）伺服器概念股廣達、緯創走堅，緯穎漲逾3.6%。股價超過千元的高價股盤中漲跌互見，維持「十六千金」。
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台新投顧副總經理黃文清表示，市場正向解讀台積電擴大美國投資，帶動台積電ADR以及台積電走揚，此外美國商務部長釋出川普可能減少對加拿大和墨西哥高額關稅的訊息，讓市場疑慮漸緩。
展望台股後市，黃文清預期，台股短線仍區間震盪整理，持續關注川普關稅政策發展。（編輯：張均懋）1140305
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