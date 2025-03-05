長榮航推動貨運數位化 台灣首家導入IATA標準

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（中央社記者江明晏台北5日電）推動貨運數位化，長榮航空今天宣布，攜手長榮空運倉儲、關貿網路公司，完成國際航空運輸協會（IATA）ONE Record標準的試行，成為台灣首家導入此標準的航空公司。

長榮航空今天透過新聞稿說明，ONE Record是IATA推動的新一代貨運數位標準，透過應用程式介面API（Application Programming Interface）技術，使貨運資訊在全球供應鏈內即時安全流通，提升物流透明度與營運效率，也能減少紙本文件、降低碳排放，有助航空貨運數位轉型與永續發展。

長榮航空強調，此次試行計畫是針對貨物狀態、貨運電子提單資料進行ONE Record標準訊息能力傳送及接受驗證，在貨物狀態方面，長榮航空與長榮空運倉儲已完成貨物進倉（FOH）與運送就緒（RCS）等資訊的標準化傳輸與接收。

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在貨運電子提單部分，長榮航空指出，與關貿網路公司也已完成ONE Record標準訊息發送與接收測試，也能支援危險品申告書、通關文件、航班時刻表、飛機貨艙容量、運價等電子化，促進全球貨運資訊流的標準化與數位化。

長榮航空說明，會持續優化智慧物流運作，深化ONE Record標準的應用範圍，並與業界夥伴展開更多試行計畫。（編輯：林家嫻）1140305