保瑞去年賺超過3個股本 擬派利16元

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（中央社記者何秀玲台北5日電）生技股王保瑞藥業今天公布2024年財報，營收為新台幣192.5億元，受惠2024年有3個跨國併購案，營運規模與廠區數明顯躍升，歸屬於母公司業主淨利為39.39億元，年增29.9%，每股純益為38.69元，已是連續2年賺超過3個股本，營收、獲利和每股純益皆創新高。

保瑞藥業董事會今天決議，每股擬配發現金股利14元、股票股利2元，共計派利16元，配發比例達41.35%。

保瑞董事長盛保熙今天透過保瑞新聞稿回顧2024年財報。他表示，除了技術平台躍進至大分子製程，也強化CDMO（委託開發暨製造服務）能力，並實現美國在地化生產。

保瑞主要兩大業務為CDMO與全球市場銷售業務。CDMO方面，2024年計入內部客戶後，營收突破70億元，占保瑞整體營收約38%，全球前20大藥廠占CDMO營收比例超過30%。

全球市場銷售業務方面，2024年營收為129.7億元，年增40.4%，占集團總營收62%。

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他表示，保瑞2024年在激烈競爭的美國學名藥市場，邁開新步伐；透過併購美國藥廠Upsher-Smith，以及收購美國罕見疾病藥品開發公司Pyros，取得快速進入高門檻的罕病品牌藥物與特殊藥局通路市場，也推升保瑞2024年營收與獲利持續成長。

談到今年展望，他指出，今年將持續深化CDMO與全球銷售雙引擎策略，延續雙位數成長目標。今年CDMO業務已可新增近20個產品項目，為中期成長奠定基礎；全球市場銷售業務則將持續耕耘罕病與專科藥物產品線，以鞏固市場地位。（編輯：楊凱翔）1140305