北美AM件拉貨帶動 東陽2月營收25.09億創新高

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）受惠北美市場AM件拉貨，車用零配件廠東陽今天上午公布2月自結合併營收新台幣25.09億元，月增12.5%、大幅年增56.4%，改寫歷史單月新高。東陽今年前2月累計營收47.39億元，年增21.74%，也創歷年同期新高。

東陽說明，前2月營收創高，主因旺季效應延續，擴廠提升出貨量能，加上氣候異常暴雪頻增，帶動客戶拉貨需求大增，以及去年2月適逢春節連假工作天數較少等。

東陽2月售後市場維修件（AM）出貨強勁，是帶動營收創高主因。東陽指出，2月AM事業自結營收20.53億元，較去年同期大增64%，前2月AM自結累計營收37.1億元，年增25%，均創史上最高。

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因應客戶AM件需求，東陽表示，除加快台南科工廠、七股科工區擴廠興建，也持續強化本廠產線及擴充產能，增加出貨，因應AM訂單成長。

市場人士分析，第1季美國東部和西部均有暴風雪，雪季提升汽車碰撞機率，AM件需求大增，加上2024年底部分產品因年底盤點，出貨時程遞延至今年第1季。（編輯：林家嫻）1140306