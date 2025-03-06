信邦32億蓋銅科新廠 去年每股賺14.7元連15年創新高

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）連接器線大廠信邦今天公布2024年財報，營收新台幣330.87億元，年增1%，守住正成長；歸屬母公司淨利35.29億元，年增7.46%，營收、獲利皆為連續15年創新高，每股純益14.7元。

信邦今天董事會通過每股擬派發現金股利10.25元，股利配發率69.7%，對照今天收盤股價293元，現金殖利率3.49%。

由於旺季已過，信邦去年第4季營收83.16億元，較第3季84.3減少1.34%，但比起前年同期成長12.94%；歸屬母公司淨利7.33億元，季減22.78%，年增22.13%；單季每股純益3.05元。

信邦總經理梁偉銘先前表示，信邦2024年表現不如預期，主要受到電動槍和風電市場不振影響。不過公司看好綠能仍是大勢所趨，今年需求會慢慢恢復。

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看好AI人工智慧趨勢下，半導體將扮演關鍵角色，信邦正著手規劃在苗栗銅鑼科學園區打造新廠，瞄準半導體設備相關線束。信邦今天董事會正式通過設立銅鑼分公司暨蓋廠投資計畫，預計投資金額32億元。

在此之前，信邦銅科新廠投資案去年底已獲國科會審議核准，預計2025年籌劃施工，目標2028年完工量產，屆時有望為公司營運開啟新一波成長動能。（編輯：楊凱翔）1140306