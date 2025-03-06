材料-KY前2月營收年增19% 絲束長絲產能擴增挹注

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（中央社記者潘智義台北6日電）材料-KY今天公布2月合併營收新台幣14.32億元，年增54%，月增19%；1至2月累計營收26.37億元，年增19%，主因絲束及醋片需求強勁，單價維持高檔，且絲束與長絲新產能擴增完成。

展望2025年，材料-KY（濟南大自然新材料）表示，由於加熱不燃燒菸市場成長，以及地緣政治情勢變化等因素，絲束可望持續受惠；看好醋片在中國內需市場，供應鏈改變的長期趨勢。2025年訂單已陸續談妥，在絲束、長絲（森綾）及醋片新產能擴增完成下，樂觀看待成長動能延續。

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另外，材料-KY東南亞設廠（絲束）計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班進行。除持續優化生產效率與擴大產能外，仍將持續增加投資研發綠色環保材料及回收技術。

材料-KY日前公布，2024年全年合併營收157.13億元，較2023年成長43%，歸屬母公司淨利為83.38億元，每股稅後盈餘84.36元，分別較2023年增加61%及56%。（編輯：楊蘭軒）1140306