醫材股浩宇生醫上櫃 盤中漲幅逾3成

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（中央社記者何秀玲台北7日電）鎖定腦部疾病的醫材股浩宇生醫，今天以承銷價新台幣23.4元掛牌上櫃，盤中股價為30.6元，上漲7.2元，上漲30.77%，最高達32.45元。

浩宇生醫表示，自主研發項目包括復發性腦瘤、頑性癲癇等，並與國內外研究機構及生技公司展開合作，擴展旗下導航型聚焦式超音波系統（NaviFUS）產品的應用範疇，包括腦轉（肺、乳癌）、阿茲海默症、藥物成癮與小孩腦癌等領域。

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浩宇生醫指出，為讓NaviFUS產品快速切入國際市場，進而啟動國際授權，已與神經導航機商Brainlab及微氣泡顯影劑商Bracco等國際大廠，以及重要股東美國聚焦超音波基金會共同合作，以提升國際知名度，透過其全球網絡加速鏈結國際市場。

浩宇股東結構中，包括聚焦醫療研發的健亞生技，還有設備大廠久元電子、宏碁創辦人施振榮所支持的陽明交通大學喜馬拉雅創投，以及創投公會理事長邱德成的益鼎創投等。（編輯：林家嫻）1140307