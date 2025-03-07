加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影／台中火力發電廠新建工程工地火警 警消搶救
首頁 / 證券

醫材股浩宇生醫上櫃 盤中漲幅逾3成

2025/3/7 10:25（3/7 10:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
浩宇生醫董事長陳正（左6）7日率經營團隊，出席上櫃掛牌典禮。（浩宇生醫提供）中央社記者何秀玲傳真 114年3月7日
浩宇生醫董事長陳正（左6）7日率經營團隊，出席上櫃掛牌典禮。（浩宇生醫提供）中央社記者何秀玲傳真 114年3月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北7日電）鎖定腦部疾病的醫材股浩宇生醫，今天以承銷價新台幣23.4元掛牌上櫃，盤中股價為30.6元，上漲7.2元，上漲30.77%，最高達32.45元。

浩宇生醫表示，自主研發項目包括復發性腦瘤、頑性癲癇等，並與國內外研究機構及生技公司展開合作，擴展旗下導航型聚焦式超音波系統（NaviFUS）產品的應用範疇，包括腦轉（肺、乳癌）、阿茲海默症、藥物成癮與小孩腦癌等領域。

google news透過 Google News追蹤中央社

浩宇生醫指出，為讓NaviFUS產品快速切入國際市場，進而啟動國際授權，已與神經導航機商Brainlab及微氣泡顯影劑商Bracco等國際大廠，以及重要股東美國聚焦超音波基金會共同合作，以提升國際知名度，透過其全球網絡加速鏈結國際市場。

浩宇股東結構中，包括聚焦醫療研發的健亞生技，還有設備大廠久元電子、宏碁創辦人施振榮所支持的陽明交通大學喜馬拉雅創投，以及創投公會理事長邱德成的益鼎創投等。（編輯：林家嫻）1140307

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：