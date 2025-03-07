博通第2季財測強勁 緩解對AI晶片需求疑慮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加州爾灣6日綜合外電報導）博通公司（Broadcom Corp.）執行長今天公布強勁的第2季財測，緩解了投資人對人工智慧（AI）晶片需求的擔憂，並暗示新的潛在客戶能在高度競爭的市場中提振營收。

路透社報導，美滿電子科技公司（Marvell Technology）昨天公布保守的財測，引發市場動盪，而博通今天公布的財測緩解人們對AI晶片需求的疑慮。博通股價收盤下跌6%，但財測公布後在盤後勁揚14%。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的數據，博通預測營收為約149億美元，而分析師的估值為147.6億美元。

博通察覺到雲端運算公司在擴展AI基礎設施時，正尋找替代輝達（Nvidia）設計的昂貴處理器的選項，因此對博通客製化AI晶片需求旺盛。

博通執行長陳福陽（Hock Tan）表示，由於超大規模客戶投資資料中心的客製化AI晶片，博通預估第2季AI半導體帶來的營收將達44億美元。

分析師預測，由於對AI任務的運算需求變得更加複雜與個人化，大型科技公司逐漸放棄現成晶片，改用客製化處理器，將讓博通進一步受惠。

陳福陽在財報後電話會議中說，除了目前使用博通處理器的3個客戶外，博通現在有另4個超大規模客戶，正在與博通「深度合作」。

他說，這4家超大規模客戶尚未被納入2027年營收機會達600億到900億美元的估算範圍內。

路透社上月報導，OpenAI正在與博通合作，敲定首款客製化晶片設計，並減少對輝達的依賴。

透過 Google News 追蹤中央社

博通公布第1季營收為149.2億美元，優於預估的146.1億美元。由於客製化加速器廣受採用，AI營收增加超過77%，達到41億美元。

博通基礎設施軟體部門的營收增加超過47%，達67億美元，分析師預期為64.9億美元。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1140307