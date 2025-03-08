Z世代大舉進入職場 金控認知世代差異強化溝通

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（中央社記者羅元駿台北8日電）台大校園徵才博覽會今天登場，隨大批Z世代族群進入就業市場，國泰金主掌人力資源的副總經理翁少玲指出，除因應混合辦公的新工作環境，更重要是讓主管改變領導思維，強調「共融領導力」。

Z世代（Gen Z）泛指從1997年到2010年代初期出生的人們，目前即將步入職場的大學生、碩士生正好處於這個年齡區間。

翁少玲說，國泰金今年強調共融領導力，讓主管改變領導思維，首要任務是認知世代的差異。她說，不希望主管持有無意識的偏見，前幾年已建立許多管道讓員工能回應需求，並強化主管的溝通訓練。

翁少玲透露，國泰金內部有推出有關共融領導力的工具書，提供主管在不同場景的「dos and don'ts」行為準則，未來會逐步推動至旗下子公司。針對新世代員工，國泰金預計今年透過共享學堂，讓不同世代的員工互相分享工作經驗與價值觀。

隨著大批Z世代進入職場，翁少玲指出，國泰金已成立超過60年，幾年前開始採取新作為，更重視員工體驗和新世代想法。她說，年輕人喜歡彈性的工作模式，國泰金目前都還保有混合辦公模式。

翁少玲表示，國泰金也改變硬體環境，從過去「一個蘿蔔一個坑」的辦公室，改成討論區或個人專注空間，因應新工作模式的改變；至於軟性則是溝通與文化上的調整。

中信金總經理高麗雪則分享，中信對於新世代進入職場在文化衝擊上不是很大，早在10年前就開始吸收許多科技或IT人才，最先的變革是可以穿牛仔褲和球鞋上班。

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高麗雪補充，面對新世代員工，主管都有在調適，目前公司整體是多元開放、年輕的氛圍。

永豐銀董事長曹為實則指出，台灣金融業目前處於多變的時代，只擔心沒有更多更好的人才加入。他強調，面對Z世代新進人員，永豐銀都會提供友善金融、公平待客、永續發展趨勢等培育。（編輯：張均懋）1140308