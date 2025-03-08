加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

高麗雪：中信金具成長野心 不排除併購提升市場聲量

2025/3/8 18:38（3/8 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中信金總經理高麗雪（圖）8日出席台大校園徵才博覽會時表示，中信金一直都有野心要不斷成長，包含自身的organic growth（有機成長），與對銀行、保險、證券或投信等併購機會，以提升市場聲量。中央社記者羅元駿攝 114年3月8日
中信金總經理高麗雪（圖）8日出席台大校園徵才博覽會時表示，中信金一直都有野心要不斷成長，包含自身的organic growth（有機成長），與對銀行、保險、證券或投信等併購機會，以提升市場聲量。中央社記者羅元駿攝 114年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北8日電）中信金總經理高麗雪今天指出，金控一直都有野心不斷成長，包含自身的organic growth（有機成長）外，也不排除併購銀行、保險、證券或投信等，藉合併提高市場聲量，若有任何案件都會考慮。

高麗雪今天率證券事業長張浴澤、中信銀個金執行長楊淑惠、中信銀東南亞法金事業處處長黃勝文、台灣人壽總經理莊中慶等高階主管出席台大校園徵才博覽會。

高麗雪受訪時指出，銀行海外獲利穩定占3成以上，中信銀在法人金融持續開辦國際法金業務菁英計畫（IRM），現已有2屆IRM派駐至泰國、新加坡、越南、日本、香港、上海、美國等國際市場。

高麗雪進一步指出，中信銀在東南亞的基盤較大，在菲律賓、印尼、新加坡、印度、泰國等地都有據點，銀行業務不斷擴張，就需要更多人才加入。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對增設銀行新據點，高麗雪說，中信銀在美國擁有20多年經驗，呈現穩健成長，在美國東、西岸都有分行。近期隨著產業供應鏈的移轉，可能在美西、亞利桑那州與德州都有機會先設辦事處，支撐當地需求。

談及金金併時代，高麗雪表示，看到台灣金融產業蓬勃發展，中信一直都很有野心不斷成長，包括海外業務、自身的organic growth或是併購，不排除併購銀行、保險、證券或投信等，希望藉合併方式提高市場聲量；她說，有任何案子都會考慮。（編輯：張均懋）1140308

#中信金
#中信銀
#香港
#高麗雪
#莊中慶
#越南
#新加坡
高麗雪
Z世代大舉進入職場 金控認知世代差異強化溝通
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：