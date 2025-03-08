高麗雪：中信金具成長野心 不排除併購提升市場聲量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北8日電）中信金總經理高麗雪今天指出，金控一直都有野心不斷成長，包含自身的organic growth（有機成長）外，也不排除併購銀行、保險、證券或投信等，藉合併提高市場聲量，若有任何案件都會考慮。

高麗雪今天率證券事業長張浴澤、中信銀個金執行長楊淑惠、中信銀東南亞法金事業處處長黃勝文、台灣人壽總經理莊中慶等高階主管出席台大校園徵才博覽會。

高麗雪受訪時指出，銀行海外獲利穩定占3成以上，中信銀在法人金融持續開辦國際法金業務菁英計畫（IRM），現已有2屆IRM派駐至泰國、新加坡、越南、日本、香港、上海、美國等國際市場。

高麗雪進一步指出，中信銀在東南亞的基盤較大，在菲律賓、印尼、新加坡、印度、泰國等地都有據點，銀行業務不斷擴張，就需要更多人才加入。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對增設銀行新據點，高麗雪說，中信銀在美國擁有20多年經驗，呈現穩健成長，在美國東、西岸都有分行。近期隨著產業供應鏈的移轉，可能在美西、亞利桑那州與德州都有機會先設辦事處，支撐當地需求。

談及金金併時代，高麗雪表示，看到台灣金融產業蓬勃發展，中信一直都很有野心不斷成長，包括海外業務、自身的organic growth或是併購，不排除併購銀行、保險、證券或投信等，希望藉合併方式提高市場聲量；她說，有任何案子都會考慮。（編輯：張均懋）1140308